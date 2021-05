Studente di 18 anni si ribella alle mascherina: E’anticostituzionale! TSO e ricovero coatto per una settimana (Di sabato 8 maggio 2021) GRAVISSIMO EPISODIO DI UNA DEMOCRAZIA FUORI CONTROLLO Un ragazzo in una scuola di Fano non ha indossato la mascherina sostenendo che la norma che la prevede è anticostituzionale. Sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza che lo ha portato in ospedale, reparto psichiatrico, dove è stato sottoposto a Tso e dove dovrà rimanere obbligatoriamente ricoverato per una settimana. E’ costituzionale il trattamento a cui è stato sottoposto? Tso pur non avendo aggredito nessuno, pur non avendo dato in escandescenze? Tso per un’opinione diversa dal politicamente corretto? Certo, a scuola bisogna rispettare le regole, ma se le regole sono anticostituzionali, le regole non vanno rispettate, vanno denunciate pubblicamente e all’autorità giudiziaria. Certo, è più utile allo Studente limitarsi a una protesta e poi accettare di ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) GRAVISSIMO EPISODIO DI UNA DEMOCRAZIA FUORI CONTROLLO Un ragazzo in una scuola di Fano non ha indossato lasostenendo che la norma che la prevede è anticostituzionale. Sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza che lo ha portato in ospedale, reparto psichiatrico, dove è stato sottoposto a Tso e dove dovrà rimanere obbligatoriamente ricoverato per una. E’ costituzionale il trattamento a cui è stato sottoposto? Tso pur non avendo aggredito nessuno, pur non avendo dato in escandescenze? Tso per un’opinione diversa dal politicamente corretto? Certo, a scuola bisogna rispettare le regole, ma se le regole sono anticostituzionali, le regole non vanno rispettate, vanno denunciate pubblicamente e all’autorità giudiziaria. Certo, è più utile allolimitarsi a una protesta e poi accettare di ...

Advertising

sanritadacoscia : RT @sanritadacoscia: CAPIRETE MAI COSA VUOL LA #DITTATURA CHE GOVERNA?RAGIONATE! «#TSO a #Fano, rivolta per lo #studente:'Ha 18 anni, è ass… - avvmacellaro : RT @SILVIALUCISANO: Tso a Fano, rivolta per lo studente: 'Ha 18 anni, è assurdo' - ROBIX1 : RT @SILVIALUCISANO: Tso a Fano, rivolta per lo studente: 'Ha 18 anni, è assurdo' - Z3r0Rules : RT @Dakini02478820: Tso a Fano, rivolta per lo studente: 'Ha 18 anni, è assurdo' - SILVIALUCISANO : Tso a Fano, rivolta per lo studente: 'Ha 18 anni, è assurdo' -