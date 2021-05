Striscione Acciaierie d’Italia allo Iacovone Corvace e Battista | “Indietro di 30 anni”

(Di sabato 8 maggio 2021) Lodici riportadi 30quando, nell’impianto della Salinella, campeggiavano le pubblicità dell’Ilva.Trent’in cui questa città ha decisamente cambiato opinione sul siderurgico, in cui si è continuato a morire a causa dell’inquinamento.Riteniamo davvero inaccettabile giocare con i sentimenti di una città innamorata della sua squadra di calcio così, dopo aver dovuto scegliere tra salute e lavoro, ora per i tarantini il bivio è un altro: calcio o salute.È intollerabile quanto successo oggi. Un’azienda che continua a marciare grazie a 14 decreti legge, che continua ad inquinare, prova a comprare il favore dei cittadini con una sponsorizzazione.Per quanto i nostri cuori di tifosi desiderino ...

Tarantini Time

'Ci aspettiamo dad'Italia investimenti importanti in ambiente e occupazione, non propaganda a buon mercato. Vedere campeggiare allo stadio comunale un banalepubblicitario ha ...... ma sta percorrendo la strada interna che costeggia leBeltrame per dirigersi verso Bruzolo, passando a fianco del campeggio resistente. In testa al corteo lo"Siamo la natura ...Ci aspettiamo da Acciaierie d’Italia investimenti importanti in ambiente e occupazione, non propaganda a buon mercato. Vedere campeggiare allo stadio comunale un banale striscione pubblicitario ha il ...Campeggia uno striscione sulla gradinata dello Iacovone con il nome della neonata società i co-gestione Arcelor Mittal e Invitalia ...