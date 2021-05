(Di sabato 8 maggio 2021) Una delle protagoniste diche laper la quarta stagione verrà ricompensata: secondo lei i fan adoreranno le nuove puntate. La produzione di4 è iniziata lo scorso anno, tra alti e bassi dovuti all'emergenza sanitaria, e i fan sono in trepidazione mali ha rassicurati, affermando che laporterà tante piacevoli sorprese per tutti. I dettagli della nuova stagione sono ancora tenuti segreti, mache farà parte del cast diha rassicurato tutti che nedavvero la ...

Advertising

N3W4NG3L : la mia bestie ha iniziato stranger things e mi fà “mi sto affezionando un sacco ad hopper” ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Stranger Things 4, Maya Hawke promette: 'Nonostante la lunga attesa, ne varrà la pena'… - badtasteit : #StrangerThings 4: il misterioso commento di David Harbour all'ultimo teaser - njrvanass : RT @Daddozz: Raga ma i bambini di stranger things ormai hanno tipo 38 anni non ho capito la quarta stagione è sulla compilazione del 730 ne… - rafalageo : Rafa Vitti parecendo o Steve de stranger things -

Ultime Notizie dalla rete : Stranger Things

Il tam tam della rete su4 , si fa sempre più pressante . A far crescere le attese dei tanti fans, un inquietante trailer (anticipato poco prima da un teaser), che a molti ricorda David Lynch. E' bastato ...Tornae lo fa con il primo trailer della quarta stagione che ci riporterà i ragazzi che hanno 'sconvolto' il mondo delle serie tv. Torna Eleven e torna nei laboratori dove il dottor Brenner ...Per commentare il debutto del nuovo attesissimo teaser trailer di Stranger Thnigs David Harbour ha alimentato il mistero intorno alla nuova stagione.Quando uscirà? Già a febbraio 2020 era stato pubblicato un teaser e in quell’occasione la didascalia di accompagnamento recitava: “From Russia with love.” Cosa vorrà dire? La didascalia è evocativa: “ ...