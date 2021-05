Stasera in tv, Point Break - Punto di rottura su Canale 20: le curiosità sul film che non sapevi (Di sabato 8 maggio 2021) Point Break - Punto di rottura film cult degli anni 90, verrà trasmesso sabato 8 maggio sul Canale 20. Diretto da Kathryn Bigelow ha contribuito a lanciare nel firmamento delle star Keanu Reeves e ... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021)dicult degli anni 90, verrà trasmesso sabato 8 maggio sul20. Diretto da Kathryn Bigelow ha contribuito a lanciare nel firmamento delle star Keanu Reeves e ...

Advertising

LuciaMosca1 : (Il film cult stasera in TV: 'Point Break' sabato 8 maggio 2021) Segui su: La Notizia - - paolaciz : RT @bastaaadesso: Stasera bellissimo, e on point. Anche se ferito, da il meglio di se. ? Prenditi tutto lamore tommaso ? e spero lorenzo ti… - CuccioloTommy : RT @bastaaadesso: Stasera bellissimo, e on point. Anche se ferito, da il meglio di se. ? Prenditi tutto lamore tommaso ? e spero lorenzo ti… - bastaaadesso : Stasera bellissimo, e on point. Anche se ferito, da il meglio di se. ? Prenditi tutto lamore tommaso ? e spero lore… - Ameli_Alleby : #MatchPoint é il 'miglior' Allen degli anni 2000? Su @TaxiDriversRoma vi riproponiamo il trailer ufficiale!… -