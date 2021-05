Star Wars Andor: le foto del set rivelano il ritorno di Diego Luna (Di sabato 8 maggio 2021) Mentre la produzione della serie Andor di Lucasfilm continua nel Regno Unito, sono finalmente arrivate online nuove foto dietro le quinte dal set della prossima serie prequel di Star Wars di Disney + (tramite StreetRogue Photography e MakingStarWars.Net). Cosa mostrano le foto? Le foto dal set ci hanno fornito il nostro primo assaggio del ritorno di Diego Luna nei panni di Cassian Andor nel suo nuovo costume. Hanno anche confermato l’inclusione di un diverso tipo di Stormtrooper chiamato Shoretroopers, che è stato visto per la prima volta in Rogue One del 2016. La serie prequel è in produzione da novembre, con Toby Haynes che dirige i primi tre episodi. Dove è ambientata la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Mentre la produzione della seriedi Lucasfilm continua nel Regno Unito, sono finalmente arrivate online nuovedietro le quinte dal set della prossima serie prequel didi Disney + (tramite StreetRogue Photography e Making.Net). Cosa mostrano le? Ledal set ci hanno fornito il nostro primo assaggio deldinei panni di Cassiannel suo nuovo costume. Hanno anche confermato l’inclusione di un diverso tipo di Stormtrooper chiamato Shoretroopers, che è stato visto per la prima volta in Rogue One del 2016. La serie prequel è in produzione da novembre, con Toby Haynes che dirige i primi tre episodi. Dove è ambientata la ...

