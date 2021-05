Stadio del razzo cinese in caduta libera fotografato nel cielo di Roma. 9 Regioni in allerta (Di sabato 8 maggio 2021) È ormai visibile a occhio nudo ed è stato fotografato nel cielo di Roma il secondo Stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B. A catturarne le immagini, all’alba di sabato 8 maggio, è stato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. “L’osservazione era possibile agilmente ad occhio nudo”, dice Masi, e “l’oggetto appariva chiaramente lampeggiante, a causa della sua rotazione su sé stesso: per questo la traccia registrata nella fotografia mostra una fitta serie di tratti luminosi”. Venerdì 7 maggio lo stesso astrofisico aveva fotografato lo Stadio del razzo utilizzando il telescopio. Stando agli aggiornamenti delle scorse ore, “porzioni” di 9 Regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) È ormai visibile a occhio nudo ed è statoneldiil secondodelLunga Marcia 5B. A catturarne le immagini, all’alba di sabato 8 maggio, è stato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. “L’osservazione era possibile agilmente ad occhio nudo”, dice Masi, e “l’oggetto appariva chiaramente lampeggiante, a causa della sua rotazione su sé stesso: per questo la traccia registrata nella fotografia mostra una fitta serie di tratti luminosi”. Venerdì 7 maggio lo stesso astrofisico avevalodelutilizzando il telescopio. Stando agli aggiornamenti delle scorse ore, “porzioni” di 9del centro-sud che potrebbero essere interessate ...

PakiRispoli : RT @rtl1025: ?? È attualmente previsto alle 4:52 di domenica 9 maggio, con un margine di incertezza di 6 ore, il rientro nell'atmosfera del… - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Stadio del razzo cinese in caduta libera fotografato nel cielo di Roma. 9 Regioni in allerta - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: RT @AnsaScienza: Lo stadio del #razzocinese #LungaMarcia5B fotografato nel cielo di Roma. Il rie… - HuffPostItalia : Stadio del razzo cinese in caduta libera fotografato nel cielo di Roma. 9 Regioni in allerta - pennililla : RT @AnsaScienza: Lo stadio del #razzocinese #LungaMarcia5B fotografato nel cielo di Roma. Il rientro è previsto al momento alle 4,52 del 9… -