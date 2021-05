Spezia-Napoli live dalle 15 | Gattuso vuole punti Champions

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SpeziaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #SpeziaNapoli sarà diretta dall’arbitro Irrati di Pistoia. ?? - SimoneCosimi : È accettabile quello che sta accadendo a Milano, specie al #Duomo? Lo era quello che accadde a Napoli dopo la morte… - LoveSud2 : RT @Paroladeltifoso: Spezia-Napoli, formazione ufficiale: ecco la scelta su Mertens - tuttonapoli : Alvino: 'Iniziano le 4 giornate di Napoli, contro lo Spezia la gara più importante' -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Napoli

... di fronte ildi Gattuso, già battuto a domicilio nella partita d'andata all'ex San Paolo LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, ...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 35ª giornata di ...Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Al Picco di La Spezia iniziano le 4 giornate di Napoli, speriamo che siano 4 giornate di rivoluzione contro ...Si gioca nella giornata odierna la sfida tra Spezia e Napoli, che è valevole per il campionato italiano di Serie A ...