Spezia-Napoli: le probabili formazioni del match (Di sabato 8 maggio 2021) Spezia e Napoli si affrontano nel match di sabato pomeriggio alle 3 al Picco. Per Gattuso emergenza in difesa ma scalpita Osimhen Al Picco di La Spezia i padroni di casa trovano un Napoli affamato e reduce da un pesante passo falso in campionato contro il Cagliari. Per gli azzurri vincere è un obbligo per rimanere aggrappati con le unghie e con i denti al treno Champions. QUI Spezia – Italiano, tecnico molto ben visto e tenuto sotto osservazione proprio dal Napoli, conferma Provedel tra i pali e la linea difensiva a 4 composta da Vignali, Ismajili, Elric e Marchizza. Il centrocampo sarà probabilmente di tutta qualità con Ricci, Maggiore ed Estevez. Agudelo e Gyasi agiranno da ali ai lati del giovane Piccoli. QUI Napoli – Contro lo ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021)si affrontano neldi sabato pomeriggio alle 3 al Picco. Per Gattuso emergenza in difesa ma scalpita Osimhen Al Picco di Lai padroni di casa trovano unaffamato e reduce da un pesante passo falso in campionato contro il Cagliari. Per gli azzurri vincere è un obbligo per rimanere aggrappati con le unghie e con i denti al treno Champions. QUI– Italiano, tecnico molto ben visto e tenuto sotto osservazione proprio dal, conferma Provedel tra i pali e la linea difensiva a 4 composta da Vignali, Ismajili, Elric e Marchizza. Il centrocampo sarà probabilmente di tutta qualità con Ricci, Maggiore ed Estevez. Agudelo e Gyasi agiranno da ali ai lati del giovane Piccoli. QUI– Contro lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Napoli Via alle 4 "finali", la corsa Champions riparte dallo Spezia Le ultime quattro di campionato cominciano oggi, dal primo anticipo della 35ª giornata sul campo dello Spezia. Improbabile che, perdendo punti in una di queste gare, il Napoli possa riuscire a ...

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI Spazio solo per i titolari più in forma nello schieramento di Italiano, dove pure spicca l'...

Spezia-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Lazio, a Firenze la svolta Champions Viola Lazio vola. Stasera a Firenze può consumarsi la definitiva rimonta. I ragazzi d’Inzaghi sono a 64 punti in classifica, a 67 c’è il Napoli che giocherà ...

Civico, si riparte con due spettacoli gratuiti Il Teatro Civico della Spezia, con le donne e gli uomini che in questi mesi ... Un racconto popolare ricco di dolcezza nel rapporto con la madre e di umanità, in una Napoli densa di ricordi e ...

