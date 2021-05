Spezia-Napoli, Italiano: “Partita nata male, meritiamo la salvezza” (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Spezia – Una Partita “nata male“. Così il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, commenta il 4 a 1 casalingo subito dal Napoli. Il mister dei liguri fa i complimenti alla squadra di Gattuso, che “ci ha aggredito. Affrontare un Napoli così è difficile per tutti, figuriamoci per lo Spezia. Nel primo tempo forse siamo stati troppo timidi e poco coraggiosi, nelle prossime tre partite dovremo essere diversi“. Sulla lotta salvezza, Italiano sprona la squadra a “trovare le energie per le ultime tre partite. Lo sforzo fatto per tutto il campionato ora qualcosina ci fa pagare. So che in alcuni elementi siamo in difficoltà e non riusciamo a leggere le situazioni come facevamo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa– Una“. Così il tecnico dello, Vincenzo, commenta il 4 a 1 casalingo subito dal. Il mister dei liguri fa i complimenti alla squadra di Gattuso, che “ci ha aggredito. Affrontare uncosì è difficile per tutti, figuriamoci per lo. Nel primo tempo forse siamo stati troppo timidi e poco coraggiosi, nelle prossime tre partite dovremo essere diversi“. Sulla lottasprona la squadra a “trovare le energie per le ultime tre partite. Lo sforzo fatto per tutto il campionato ora qualcosina ci fa pagare. So che in alcuni elementi siamo in difficoltà e non riusciamo a leggere le situazioni come facevamo ...

