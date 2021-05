Speranza, visite e terapie gratuite per pazienti colpiti dal Covid: “Stanziare 50 milioni di euro” (Di sabato 8 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha proposto che vengano stanziati 50 milioni di euro per i pazienti colpiti gravemente dal Covid. Serviranno per curarli gratuitamente anche dopo la guarigione “Il Coronavirus può lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anche dopo la guarigione”, a dirlo è stato Roberto Speranza. Per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, ha proposto che vengano stanziati 50diper igravemente dal. Serviranno per curarli gratuitamente anche dopo la guarigione “Il Coronavirus può lasciare, neiche lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anche dopo la guarigione”, a dirlo è stato Roberto. Per L'articolo proviene da Inews.it.

