Speranza “Esami e terapie gratis per guariti da forma grave Covid” (Di sabato 8 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tutti i pazienti colpiti da forma grave di Covid-19, dimessi da un ricovero ospedaliero e giudicati guariti, potranno usufruire per due anni, a titolo gratuito e con la totale esenzione del ticket, delle prestazioni diagnostiche e specialistiche ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale che rientrano nelle attività di follow-up sulle possibili conseguenze del virus. Un follow-up che servirà anche ad acquisire informazioni sugli esiti di questa patologia, ancora da approfondire ad appena un anno e mezzo dalla sua comparsa. E' quanto prevede la misura a cui il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sta lavorando in vista del decreto “Sostegni bis”. “Il Coronavirus può lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tutti i pazienti colpiti dadi-19, dimessi da un ricovero ospedaliero e giudicati, potranno usufruire per due anni, a titolo gratuito e con la totale esenzione del ticket, delle prestazioni diagnostiche e specialistiche ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale che rientrano nelle attività di follow-up sulle possibili conseguenze del virus. Un follow-up che servirà anche ad acquisire inzioni sugli esiti di questa patologia, ancora da approfondire ad appena un anno e mezzo dalla sua comparsa. E' quanto prevede la misura a cui il Ministro della Salute, Roberto, sta lavorando in vista del decreto “Sostegni bis”. “Il Coronavirus può lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in, ...

Advertising

VespaSono : RT @GiovaQuez: Speranza: 'Il Coronavirus può lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anche dopo la guarigione… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Speranza “Esami e terapie gratis per guariti da forma grave Covid” - - donatda : RT @GiovaQuez: Speranza: 'Il Coronavirus può lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anche dopo la guarigione… - CorriereCitta : Speranza “Esami e terapie gratis per guariti da forma grave Covid” - DirettaSicilia : Speranza “Esami e terapie gratis per guariti da forma grave Covid”, -