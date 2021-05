Sony Xperia PRO: annunciato l’arrivo in Europa (Di sabato 8 maggio 2021) Il nuovo smartphone Sony Xperia PRO arriverà presto nel nostro continente. Purtroppo, però, sarà disponibile alla vendita solo in alcuni paesi, vale a dire: Svezia, Germania, Regno Unito, Danimarca, Finlandia e Norvegia Curiosamente non è previsto l’arrivo anche in Italia del nuovo top di gamma Sony Xperia PRO. Probabilmente per via della stretta fascia di utenza che andrebbe a toccare, visto il prezzo decisamente fuori portata per molti. Il nuovo dispositivo costerà più di duemila euro ed avrà come cavalli di battaglia il comporto fotografico e la presenza di una porta micro HDMI di tipo D per poterlo utilizzare come schermo esterno di una fotocamera o videocamera. Sarà poi dotato di un tasto totalmente personalizzabile per l’apertura di una specifica applicazione a tempo zero. Da sottolineare che ... Leggi su tuttotek (Di sabato 8 maggio 2021) Il nuovo smartphonePRO arriverà presto nel nostro continente. Purtroppo, però, sarà disponibile alla vendita solo in alcuni paesi, vale a dire: Svezia, Germania, Regno Unito, Danimarca, Finlandia e Norvegia Curiosamente non è previstoanche in Italia del nuovo top di gammaPRO. Probabilmente per via della stretta fascia di utenza che andrebbe a toccare, visto il prezzo decisamente fuori portata per molti. Il nuovo dispositivo costerà più di duemila euro ed avrà come cavalli di battaglia il comporto fotografico e la presenza di una porta micro HDMI di tipo D per poterlo utilizzare come schermo esterno di una fotocamera o videocamera. Sarà poi dotato di un tasto totalmente personalizzabile per l’apertura di una specifica applicazione a tempo zero. Da sottolineare che ...

