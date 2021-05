Sonic 2 | Jim Carrey regala un costoso SUV a un membro della crew del film

(Di sabato 8 maggio 2021) Jimha indetto una lotteria sul set di2 e hato un SUV a uncon l'obiettivo di ringraziarlo per il suo lavoro. Jimha dimostrato di avere a cuore il lavorosua. Durante le riprese di2 a Vancouver, infatti, l'attore ha indetto una lotteria e hato un SUV a uncon l'obiettivo di ringraziarlo per quanto fatto sul set. Come riportato da TMZ, il fortunato vincitore si è portato a casa nientemeno che una Chevy Blazer RS, un SUV dal valore di circa 40mila dollari. Jim, che ha impersonato il malvagio Robotnik, ha indetto la lotteria sul set di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sonic Jim

Movieplayer.it

ha rappresentato perCarrey un modo per uscire dalla depressione che lo ha attanagliato per molto tempo. In occasione di un'intervista rilasciata per iNews durante la promozione del ...... Tika Sumpter eCarrey , che torneranno in live - action nei panni di Tom, Maddie e del Dr. Robotnik. Per chi si fosse perso il lungometraggio del 2020, ricordiamo cheraccontava la storia ...Jim Carrey ha indetto una lotteria sul set di Sonic 2 e ha regalato un SUV a un membro della crew con l'obiettivo di ringraziarlo per il suo lavoro. Jim Carrey ha dimostrato di avere a cuore il lavoro ...Secondo quanto riportato da TMZ, Jim Carrey ha organizzato una lotteria per regalare un'auto nuova di zecca alla troupe del sequel.