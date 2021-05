Sondaggi politici elettorali oggi 8 maggio 2021: Lega ancora in calo, si avvicinano Pd e Fratelli d’Italia (Di sabato 8 maggio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 8 maggio 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Lega ancora in calo e braccata da Pd e da Fratelli d’Italia che ormai vola letteralmente nei consensi: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati nella Supermedia Agi / Youtrend. Secondo la rilevazione, infatti, il partito di Matteo Salvini scende sotto il 22 per cento, perdendo lo 0,4% rispetto alla rilevazione precedente e assestandosi al 21,8 per cento. Si avvicina quindi il Pd che guadagna lo 0,6 per cento, portandosi al 19,4%. Ad appena un punto dal Partito Democratico si ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021)ine braccata da Pd e dache ormai vola letteralmente nei consensi: è quanto emerge dagli ultimielaborati nella Supermedia Agi / Youtrend. Secondo la rilevazione, infatti, il partito di Matteo Salvini scende sotto il 22 per cento, perdendo lo 0,4% rispetto alla rilevazione precedente e assestandosi al 21,8 per cento. Si avvicina quindi il Pd che guadagna lo 0,6 per cento, portandosi al 19,4%. Ad appena un punto dal Partito Democratico si ...

