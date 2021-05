Softball | All Star Game 2021 | Italia battuta di misura dalle All Stars

(Di sabato 8 maggio 2021) Si è giocato quest’oggi l’Allanticipante la stagione di Serie A1 di. In campo le Alls del massimo campionato tricolore e l’, guidata da Federico Pizzolini in vista di un percorso olimpico, ma, prima ancora, anche europeo. Si è giocato a Caronno Petrusella, dov’è stata anche presentata la nuova stagione. Si è trattato di un doubleheader in cui le Alls sono risultate migliori, anche se di poco. Nella prima partita, e proprio nell’inning d’apertura, vantaggio azzurro con Alessandra Rotondo. Molto bene Laura Bigatton come pitcher partente, e contro l’iridata Kelly Barnhill, almeno fino alla sesta ripresa, quando due lanci pazzi significano altrettanti punti delle Alls e definitivo 2-1. Nel secondo incontro gran lotta: ...

Si è giocato quest'oggi l'All Star Game anticipante la stagione di Serie A1 di softball. In campo le All Stars del massimo campionato tricolore e l'Italia, guidata da Federico Pizzolini in vista di un ...CARONNO PERTUSELLA – Intensa giornata di softball oggi al campo di Bariola a Caronno Pertusella per le due amichevoli-allenamento dell'Italia contro la selezione All stars con alcune ...