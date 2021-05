Simon Yates: il britannico alla vigilia del Giro d’Italia (Di sabato 8 maggio 2021) Tra i favoriti per la vittoria finale del Giro d’Italia 2021, che prenderà il via sabato 8 maggio da Torino, c’è sicuramente il britannico Simon Yates. Il capitano della BikeExchangeparte con i favori del pronostico specie dopo ls conquista del Tour of Alps. Simon Yates: cosa ha detto? Il britannico si è mostrato molto fiducioso in vista della corsa rosa: “Il Tour of Alps è andato molto bene e sono molto fiducioso della mia condizione. Ovviamente il Giro è una corsa completamente diversa. Ci sono tanti corridori forti e sappiamo tutti i loro nomi”. La corsa rosa avrà due cronometro, specialità nella quale Yates è migliorato: “Saranno interessanti e anche molto difficili, non sono specialista ma ho già fatto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Tra i favoriti per la vittoria finale del2021, che prenderà il via sabato 8 maggio da Torino, c’è sicuramente il. Il capitano della BikeExchangeparte con i favori del pronostico specie dopo ls conquista del Tour of Alps.: cosa ha detto? Ilsi è mostrato molto fiducioso in vista della corsa rosa: “Il Tour of Alps è andato molto bene e sono molto fiducioso della mia condizione. Ovviamente ilè una corsa completamente diversa. Ci sono tanti corridori forti e sappiamo tutti i loro nomi”. La corsa rosa avrà due cronometro, specialità nella qualeè migliorato: “Saranno interessanti e anche molto difficili, non sono specialista ma ho già fatto ...

