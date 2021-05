'Signora mi hanno rubato l'auto, mi porti alla stazione': così l'evaso ha lasciato la zona di Capanne (Di sabato 8 maggio 2021) Ha incontrato una donna in auto in una strada di campagna e, con una scusa si è fatto accompagnare alla stazione. 'Signora sono stato rapinato, mi hanno portato via la macchina. Mi aiuti': Con questa ... Leggi su perugiatoday (Di sabato 8 maggio 2021) Ha incontrato una donna inin una strada di campagna e, con una scusa si è fatto accompagnare. 'sono stato rapinato, miportato via la macchina. Mi aiuti': Con questa ...

