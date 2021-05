Servizio perfetto | dritto da urlo | guarda come Berrettini ha affondato Ruud

(Di sabato 8 maggio 2021) Matteovince contro la sua bestia nera, che lo aveva battuto due volte su due sulla terra rossa, dominando il match in due set 6 - 4 6 - 4: Matteo conquista così la prima finale in un ...

Matteo Berrettini vince contro la sua bestia nera Ruud, che lo aveva battuto due volte su due sulla terra rossa, dominando il match in due set 6 - 4 6 - 4: Matteo conquista così la prima finale in un Masters 1000 di Madrid. Semplicemente perfetto! In una delle sue migliori versioni di sempre, Matteo Berrettini conquista la finale del Masters 1000 di Madrid, superando con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud, numero 22. Sono contento e orgoglioso di essere già in top 10.