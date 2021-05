Serie A, Udinese-Bologna: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 8 maggio 2021) Il primo anticipo della trentacinquesima in programma questo pomeriggio alle 15:00 alla Dacia Arena è Udinese–Bologna. La gara può rivelarsi decisiva in chiave salvezza, con le due squadre pronte a darsi battaglia. Udinese–Bologna è una sfida che può essere determinante per decretare la definitiva uscita di scena delle due compagini dall’inferno della lotta salvezza. Entrambe sono a 39 punti, a pochissimo dalla quota solitamente necessaria per rimanere nella massima Serie. L’Udinese dopo la sconfitta contro il Cagliari e il largo successo sul Benevento, è caduta in casa contro la Juventus sotto i colpi di Cristiano Ronaldo. Il Bologna arriva a questa sfida dopo il rocambolesco 3-3 contro la Fiorentina, con protagonista il sempreverde Rodrigo Palacio, autore di una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Il primo anticipo della trentacinquesima in programma questo pomeriggio alle 15:00 alla Dacia Arena è. La gara può rivelarsi decisiva in chiave salvezza, con le due squadre pronte a darsi battaglia.è una sfida che può essere determinante per decretare la definitiva uscita di scena delle due compagini dall’inferno della lotta salvezza. Entrambe sono a 39 punti, a pochissimo dalla quota solitamente necessaria per rimanere nella massima. L’dopo la sconfitta contro il Cagliari e il largo successo sul Benevento, è caduta in casa contro la Juventus sotto i colpi di Cristiano Ronaldo. Ilarriva a questa sfida dopo il rocambolesco 3-3 contro la Fiorentina, con protagonista il sempreverde Rodrigo Palacio, autore di una ...

