Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

Leggi su newsmondo

(Di sabato 8 maggio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter 82 2 Atalanta 69 3 Juventus 69 4 Milan 69 5 Napoli** 68 6 Lazio* 64 7 Roma 55 8 Sassuolo 53 9 Sampdoria 45 10 Hellas Verona 42 11 Udinese** 42 12 Bologna** 40 13 Genoa 36 14 Fiorentina 35 15 Spezia** 35 16 Torino* 34 17 Cagliari 32 18 Benevento 31 19 Parma 20 20 Crotone 18 *una partita in meno**una partita in più Verdetti Inter campione d’Italia Qualificate in Champions League: Inter Retrocesse: Crotone, ...