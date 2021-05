Serie A | Fiorentina-Lazio | le formazioni ufficiali vincono Napoli e Inter Pari Bologna

(Di sabato 8 maggio 2021)A, il programma e risultati di sabato 8 maggio. Apre Spezia-, chiude. L’ospita la Sampdoria. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 8 maggio 2021. Ilbatte 4-1 lo Spezia e rimane in corsa per la Champions. 1-1 tra Udinese eA, i risultati di sabato 8 maggio Di seguito i risultati diA di sabato 8 maggio, sfide valide per la trentacinquesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS) Spezia-1-4Udinese-1-1-Sampdoria 3-1(ore 20:45) Pallone...

Commenta per primo Si chiude al Franchi il sabato diA, palcoscenico di un delicato- Lazio . Una partita da non fallire per entrambe la posizione: i viola, infatti, non sono ancora certi della salvezza e la zona retrocessione dista ...Lazio Tutte le notizie sulla squadraPer Scarface il problema non è l'accordo economico con la Fiorentina: vuole sentirsi ancora gradito. Sente di avere ancora nelle gambe un'altra stagione da protagonista, vuole viverla in un campionato ...Spezia-Napoli 1-4 e Udinese-Bologna 1-1. A San Siro festa scudetto: i nerazzurri hanno travolto i blucerchiati. In serata Fiorentina-Lazio ...