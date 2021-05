Serie A | 35^ giornata | il Napoli cala il poker | pari tra Udinese e Bologna La classifica

Advertising

SkySport : Calendario Serie A, le partite e gli orari della 35^ giornata - Mediagol : #SerieA, 35^ giornata: il Napoli cala il poker, pari tra Udinese e Bologna. La classifica - gemin_steven98 : RT @SkySport: UDINESE-BOLOGNA 1-1 Risultato finale ? ? #DePaul (23') ? #Orsolini (82') ? SERIE A – 35^ giornata ?? - gemin_steven98 : RT @SkySport: SPEZIA-NAPOLI 1-4 Risultato finale ? ? #Zielinski (15') ? #Osimhen (23') ? #Osimhen (44') ? #Piccoli (64') ? #Lozano (80') ?… - matilde70411911 : RT @SkySport: SPEZIA-NAPOLI 1-4 Risultato finale ? ? #Zielinski (15') ? #Osimhen (23') ? #Osimhen (44') ? #Piccoli (64') ? #Lozano (80') ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 35^

Assembramenti (purtroppo), ma uso della mascherina abbastanza rispettato. La festa di una parte del tifo organizzato nerazzurro (a disposizione un'area per un numero non superiore alle 3.000 persone) ...Spezia - Napoli 1 - 4 - Marcatori: 16 p.t. Zielinski (N), 23 p.t. Osimhen (N), 44 p.t. Osimhen (N), 19 s.t. Piccoli (S), 35 s.t. Lozano (N) Non c'è mai storia all'Alberto Picco di La Spezia: il Napoli ...Pareggio per 1-1 nel primo anticipo del 35° turno del campionato di Serie A, che ha visto sfidarsi Udinese e Bologna. Salvezza, ormai, quasi archiviata per le due compagini, appaiate in classifica a q ...Formazioni ufficiali Inter-Sampdoria: le scelte di Conte e Ranieri per il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.