“Sempre nei nostri cuori”. Alessia e Chiara, morte a 20 anni in un terribile incidente. Folla e lacrime nel giorno dell’addio (Di sabato 8 maggio 2021) Tragico incidente a Palermo in viale Regione Siciliana, all’altezza del sottopasso di piazzale Einstein. A perdere la vita due ragazze di 23 e 22 anni, Alessia Bommarito e Chiara Ziami. Arrivata in condizioni disperate, per Alessia non c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi che sono arrivati suoi social. “Riposa in pace, ti ricorderò Sempre con quel sorriso che non tramonta mai”, scrive un’amica di Chiara. Per cause ancora da accertare, e al vaglio della polizia, l’auto con a bordo le due ragazze ha perso il controllo, si è ribaltata ed è finita fuori strada. Nell’incidente sono stati coinvolti una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano le due ragazze, un van e uno scooter. Nello scontro ci sono stati anche 14 feriti. Il 118 ieri aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Tragicoa Palermo in viale Regione Siciliana, all’altezza del sottopasso di piazzale Einstein. A perdere la vita due ragazze di 23 e 22Bommarito eZiami. Arrivata in condizioni disperate, pernon c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi che sono arrivati suoi social. “Riposa in pace, ti ricorderòcon quel sorriso che non tramonta mai”, scrive un’amica di. Per cause ancora da accertare, e al vaglio della polizia, l’auto con a bordo le due ragazze ha perso il controllo, si è ribaltata ed è finita fuori strada. Nell’sono stati coinvolti una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano le due ragazze, un van e uno scooter. Nello scontro ci sono stati anche 14 feriti. Il 118 ieri aveva ...

