Semplici: “Massima concentrazione per domani. Ci servirà personalità” (Di sabato 8 maggio 2021) Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida-salvezza in casa del Benevento. Il tecnico ha iniziato parlando dell’ambiente campano e di come i suoi imposteranno la sfida: “È una partita molto importante sia per noi che per loro: una partita difficilissima contro una buona squadra, che ha i suoi pregi e difetti, noi abbiamo molto rispetto per loro ma siamo consapevoli anche delle nostre qualità. Rivedendo la gara d’andata posso dire che Schiattarella è un giocatore importante e di qualità, specialmente in quel ruolo: con me è cresciuto tanto e ora si è confermato, ma il Benevento ha tante qualità e non vogliamo farci sorprendere su palla inattiva. È chiaro che nell’ultimo periodo abbiamo affrontato tutte le partite da dentro o fuori, ma dovremo avere la Massima attenzione domani: hanno ottime qualità ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Leonardo, allenatore del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida-salvezza in casa del Benevento. Il tecnico ha iniziato parlando dell’ambiente campano e di come i suoi imposteranno la sfida: “È una partita molto importante sia per noi che per loro: una partita difficilissima contro una buona squadra, che ha i suoi pregi e difetti, noi abbiamo molto rispetto per loro ma siamo consapevoli anche delle nostre qualità. Rivedendo la gara d’andata posso dire che Schiattarella è un giocatore importante e di qualità, specialmente in quel ruolo: con me è cresciuto tanto e ora si è confermato, ma il Benevento ha tante qualità e non vogliamo farci sorprendere su palla inattiva. È chiaro che nell’ultimo periodo abbiamo affrontato tutte le partite da dentro o fuori, ma dovremo avere laattenzione: hanno ottime qualità ...

