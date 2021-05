Sebastian Stan si trasforma per la serie sul sex tape di Pamela Anderson – FOTO

Leggi su ck12

(Di sabato 8 maggio 2021) Sta facendo scalpore lazione dinei panni di Tommy Lee per il film “Pam & Tommy”, ispirato alla relazione diproprio con il cantante dei Mötley Crüe. Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Palm Springs International Film FestivalHulu, una delle più importanti società di streaming di film eTV, è al lavoro per una miniche farà sicuramente parlare, Pam & Tommy. Al centro della produzione ci sarà la tanto chiacchierata storia d’amore tra il cantante dei Mötley Crüe, Tommy Lee, e la celebre e bellissima attrice. La trama verterà anche sul loro sexdiventato virale, girato durante la luna di miele. I due si erano sposati negli anni Novanta ...