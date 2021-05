Se gli Usa chiedono il ritorno di Taiwan all’Oms

Leggi su formiche

(Di sabato 8 maggio 2021) L’Assemblea mondiale della sanità (Ams) si riunirà, come tutti gli anni, alla fine di maggio nel Palazzo delle Nazioni di Ginevra. La riunione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), programmata dal 24 maggio al 1° giugno, sarà molto diversa dalle scorse edizioni. L’influenza di Pechino sulle decisioni dell’Oms era un argomento relegato sulle colonne delle riviste specializzate ma la gestione della pandemia Covid-19 ha portato la questione sulle prime pagine dei quotidiani in tutto il mondo. I riflettori saranno puntati sull’Ams e ogni decisione verrà valutata attraverso prospettive diverse. I cambiamenti all’Assemblea mondiale della sanità, tuttavia, non riguardano, che resterà – con tutta probabilità – esclusa per l’ennesima volta dalla riunione. Una scelta difficile da comprendere alla luce dell’incredibile successo contro il Covid-19, appena 12 ...