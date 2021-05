Scozia: vincono gli indipendentisti Snp, ma manca la maggioranza assoluta (Di sabato 8 maggio 2021) Quarta vittoria elettorale consecutiva per gli indipendentisti dell'Snp di Nicola Sturgeon nel cruciale voto della Scozia alle consultazioni locali britanniche, ma niente maggioranza assoluta al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 maggio 2021) Quarta vittoria elettorale consecutiva per glidell'Snp di Nicola Sturgeon nel cruciale voto dellaalle consultazioni locali britanniche, ma nienteal ...

