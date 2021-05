Sconfitta dei delfini a Cremona | il Pescara lascia la serie B

(Di sabato 8 maggio 2021)- Con la(3-0) maturata questo pomeriggio a, ilretrocede matematicamente inC dopo 11 anni. Un verdetto quasi annunciato in una stagione sciagurata e contrassegnata da errori e avversità. Lunedì prossimo all'Adriatico si chiuderà la stagione con la gara interna con la Salernitana che si giocherà invece in Abruzzo la promozione diretta in A. Per la formazione adriatica ora si tratterà di programmare la nuova stagione, con la tifoseria che chiede piazza pulita, continuando a contestare anche la presidenza Sebastiani. leggi tutto

Advertising

DarioCi8 : Ennesima sconfitta del Calcio Italiano Uno dei pochi ad insegnare veramente Calcio, ultimamente Lo facciamo andare… - ABIMAGE : Foligno Calcio, ennesima sconfitta, il Presidente Izzo:'così non può andare... Alla luce dei deludenti risultati o… - Ftbnews24 : ?? Juventus, Pirlo: “Dimissioni? Ci sono tre partite, vado avanti” ? Dopo la pesante sconfitta incassata contro il… - GraziaMarocco : RT @aldoolaf81: Sul rigore sbagliato da Kessie la mia testa aveva già creato il film dei restanti 30 minuti: pareggio della Juve su rigore… - LucaZucchetti98 : RT @aldoolaf81: Sul rigore sbagliato da Kessie la mia testa aveva già creato il film dei restanti 30 minuti: pareggio della Juve su rigore… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconfitta dei

Sky Sport

Con ladi ieri sera per 0 a 3 con il Milan il club bianconero è infatti scivolato al ...in Champions League) con un solo punto di vantaggio ma al momento l'inerzia è a favorepartenopei. ...... il cantante pop rock indie Luciano Nizza torna al giudiziosuoi fans con il suo secondo brano '... La pandemia che sembrava essere stata, tornava a dettare legge. Da qui la decisione di ...Altro brutto ko per la S. Bernardo Alba, che non riesce a limitare il Basket Golfo Piombino subendo ancora un quasi centello cui davvero non può replicare. I toscan ...Sarà un pomeriggio ad alta tensione per tutti i tifosi del Brescia quello di oggi, lunedì 10 maggio, perché le rondinelle si giocano l’accesso ai playoff nell’ultima giornata del campionato di Serie B ...