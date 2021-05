Scia illumina il cielo | ecco cosa è stato avvisato ieri nel cielo del Lazio FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 maggio 2021) Sguardo rivolto verso l’altro perché da qualche giorno neldel(ma non solo) è ben visibile “unaluminosa”.sera, poco dopo le 21, sono state tantissime le segnani da Roma a Sabaudia, lepubblicate dai cittadini sui social, in molti a domandarsi: “Ma cos’è?”.ilsono i Satelliti Starlink In realtà, si tratta dei Satelliti Starlink, una costelne in costruzione dal produttore privato aerospaziale americano SpaceX per l’accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza. Come rende noto il portale Astronautinews.it, Starlink-25 ha portato in orbita altri 60 satelliti, ...