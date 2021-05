Sanchez, sei ancora una 'Maravilla': due colpi per l'Inter... e il mercato (Di sabato 8 maggio 2021) La versione più bella, quella che nonostante i 32 anni può fare veramente la differenza. Alexis Sanchez c'è, anche se non serviva un match 'inutile' ai fini della classifica per capirlo: ha sempre ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 maggio 2021) La versione più bella, quella che nonostante i 32 anni può fare veramente la differenza. Alexisc'è, anche se non serviva un match 'inutile' ai fini della classifica per capirlo: ha sempre ...

Advertising

sportli26181512 : Sanchez, sei ancora una ‘Maravilla’: due colpi per l'Inter... e il mercato: Sanchez, sei ancora una ‘Maravilla’: du… - fontafrancesco1 : RT @Gazzetta_it: #Sanchez, sei ancora una ‘Maravilla’: due colpi per l'#Inter... e il #mercato - NegroOstolaza : RT @Gazzetta_it: #Sanchez, sei ancora una ‘Maravilla’: due colpi per l'#Inter... e il #mercato - Gazzetta_it : #Sanchez, sei ancora una ‘Maravilla’: due colpi per l'#Inter... e il #mercato - totofaz : @sanchez_strada @IMBili_ @Marcellari77 Perché tu sei assennato. @IMBili_ è in preda a vaneggiamenti da campione d’Italia ?? -