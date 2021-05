Salvini: Via libera alle visite nelle Rsa (Di sabato 8 maggio 2021) – “Tornare a visitare e abbracciare genitori e nonni nelle case di riposo, da domani (in assoluta sicurezza) finalmente si può. Un altro passo in avanti nel nome della vita e della normalità, bene! Ora avanti con riaperture e #nocoprifuoco”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini (nella foto) in un comunicato. Leggi su romadailynews (Di sabato 8 maggio 2021) – “Tornare a visitare e abbracciare genitori e nonnicase di riposo, da domani (in assoluta sicurezza) finalmente si può. Un altro passo in avanti nel nome della vita e della normalità, bene! Ora avanti con riaperture e #nocoprifuoco”. Lo dice il leader della Lega Matteo(nella foto) in un comunicato.

