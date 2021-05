Salvini jr sulla moto d’acqua, tutto archiviato. Nessuna violenza della scorta sul giornalista (Di sabato 8 maggio 2021) Il fatto non sussiste. Archiviazione con formula piena per i tre poliziotti della scorta di Matteo Salvini, indagati per aver impedito al giornalista di Repubblica,. Valerio Lo Muzio, di riprendere il figlio dell’allora ministro dell’Interno su una moto d’acqua guidata da un agente a Milano Marittima. moto d’acqua, Archiviazione per gli agenti della scorta di Salvini Il fatto risale al 30 luglio 2019. L’innocua ragazzata di Salvini junior scatenò molte polemiche. E il tradizionale processo mediatico al leader leghista. Nel mirino gli agenti dell’ex ministro che vennero indagati per peculato d’uso della moto d’acqua e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Il fatto non sussiste. Archiviazione con formula piena per i tre poliziottidi Matteo, indagati per aver impedito aldi Repubblica,. Valerio Lo Muzio, di riprendere il figlio dell’allora ministro dell’Interno su unaguidata da un agente a Milano Marittima., Archiviazione per gli agentidiIl fatto risale al 30 luglio 2019. L’innocua ragazzata dijunior scatenò molte polemiche. E il tradizionale processo mediatico al leader leghista. Nel mirino gli agenti dell’ex ministro che vennero indagati per peculato d’usoe ...

