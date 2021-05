Salvini è incavolato nero con me Feltri | confidenza pesantissima | Finirà presto la sua via Crucis?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) Matteocon me perché ieri in tv, ospite a L'Aria che tira, ho tentato a modo mio di spiegare per quale motivo la Lega in questo momento è in difficoltà, avendo disperso parecchi consensi regalandoli a Giorgia Meloni. Il che è un dato di fatto, purtroppo, e non la mia trascurabile opinione. Al microfono ho raccontato quanto accaduto negli ultimi tre anni. Come noto il M5S vinse le elezioni politiche del marzo del 2018 raccattando addirittura il 33 per cento dei voti. Cosicché nacque il primo governo Conte, appoggiato da una maggioranza comprendente il Carroccio. Il Capitano divenne ministro dell'Interno comportandosi alla grande, ossia combattendo con successo l'immigrazione selvaggia e fornendo forza all'ordine pubblico. Il popolo gradì assai le sue operazioni e, allorché si trattò di rinnovare il parlamento ...