Salvini cerca uomini d’impresa a Milano e Roma, ma non li trova (Di sabato 8 maggio 2021) Il ritiro di Gabriele Albertini e Guido Bertolaso, e ancora prima di Letizia Moratti, a Roma e a Milano, ha per il momento trasformato quella che si configurava come una gara elettorale “tra vecchie glorie” di centrodestra e “burosauri” di centrosinistra in un placido pascolo dei soli e rassicuranti uomini di partito del Pd. Già non era entusiasmante prima. Figurarsi adesso. A Roma la candidatura più probabile della sinistra è quella di Nicola Zingaretti mentre l’alternativa di freschissimo apparato, qualora l’ex segretario non possa, è quella di Roberto Gualtieri, l’ex ministro dalemiano dell’Economia nel governo del Bisconte. L’apparato del Pci-Pds-Ds-Pd è una riserva, rappresenta la stagionata sicurezza del partito eterno. Un serbatoio. A destra invece c’è il deserto. La sfilza dei dinieghi. L’horror vacui. Il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) Il ritiro di Gabriele Albertini e Guido Bertolaso, e ancora prima di Letizia Moratti, ae a, ha per il momento trasformato quella che si configurava come una gara elettorale “tra vecchie glorie” di centrodestra e “burosauri” di centrosinistra in un placido pascolo dei soli e rassicurantidi partito del Pd. Già non era entusiasmante prima. Figurarsi adesso. Ala candidatura più probabile della sinistra è quella di Nicola Zingaretti mentre l’alternativa di freschissimo apparato, qualora l’ex segretario non possa, è quella di Roberto Gualtieri, l’ex ministro dalemiano dell’Economia nel governo del Bisconte. L’apparato del Pci-Pds-Ds-Pd è una riserva, rappresenta la stagionata sicurezza del partito eterno. Un serbatoio. A destra invece c’è il deserto. La sfilza dei dinieghi. L’horror vacui. Il ...

Salvini-Meloni, scontro a destra Intendiamoci: amici veri Meloni e Salvini non sono stati mai. Anzi si detestano da sempre. Perlomeno ai tempi di Berlusconi avevano in comune l’astio nei confronti del padre-padrone, volevano emancipa ...

