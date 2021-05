Salotto Salemi, Arianna Cirrincione: “sono orgogliosa di Andrea Cerioli” (Di sabato 8 maggio 2021) Salotto Salemi, ospite Arianna Cirrincione: Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulia Salemi lo chiede ad Arianna Cirrincione, ospite della puntata di venerdì 7 maggio di Salotto Salemi, una trasmissione tutta al femminile su Mediaset Play, che è nata in maniera amatoriale prima sul suo profilo Instagram, durante il lockdown. Giulia, modella e showgirl italo-persiana, ha conquistato il pubblico dopo la seconda esperienza in tv al reality Grande Fratello Vip. E adesso conduce un programma tutto suo, Il Salotto Salemi, appunto. Chi ha invitato Giulia nel suo Salotto? La scorsa puntata è stata ospite Gaia Zorzi, sorella del vincitore del ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 maggio 2021), ospite: Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulialo chiede ad, ospite della puntata di venerdì 7 maggio di, una trasmissione tutta al femminile su Mediaset Play, che è nata in maniera amatoriale prima sul suo profilo Instagram, durante il lockdown. Giulia, modella e showgirl italo-persiana, ha conquistato il pubblico dopo la seconda esperienza in tv al reality Grande Fratello Vip. E adesso conduce un programma tutto suo, Il, appunto. Chi ha invitato Giulia nel suo? La scorsa puntata è stata ospite Gaia Zorzi, sorella del vincitore del ...

Advertising

MediasetPlay : Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulia lo chiede ad Arianna Cirrincione, ospite d… - robertafatta1 : RT @MediasetPlay: Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulia lo chiede ad Arianna Cirrincione, ospite di ques… - giada90712711 : RT @Moni46632718: Salotto salemi bellissimo programma ma troppo corto dovrebbe durare di più #prelemi - Moni46632718 : Salotto salemi bellissimo programma ma troppo corto dovrebbe durare di più #prelemi - Jackieborton7 : @SalottoSALEMI ciao Giulia, salotto salemi, lo adoro lo aspetto ogni venerdì, per me il trucco più bello era di Day… -