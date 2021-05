Salerno-Torre Annunziata-Napoli | variazioni e cancellazioni treni fino al 4 luglio

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRete Ferroviaria Italiana ha programmato, tra il 9 maggio e il 4, interventi di manutenzione straordinaria sulla linea. Per consentire l’attività dei cantieri, sarà necessario modificare il programma di circolazione deicondi orari edi corse. RFI fa sapere: “L’offerta commerciale sarà integrata da servizi sostitutivi con autobus tra, San Giovanni Barra,e Castellammare di Stabia. Informazioni sono disponibili nelle stazioni e presso l’assistenza clienti. Il programma dettagliato deie dei bus sarà consultabile sui canali informativi on line delle società ...

Rete Ferroviaria Italiana ha programmato, tra il 9 maggio e il 4 luglio, interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Napoli-Torre Annunziata-Salerno. Per consentire l'attività dei cantieri, s ...