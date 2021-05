Sainz,”La gara di casa è speciale ma senza pubblico è diverso” (Di sabato 8 maggio 2021) Formula 1, Carlos Sainz parla del GP di casa e del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due pretendenti al titolo. Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky facendo il punto sulla sua nuova avventura da ferrarista e sul suo inizio di stagione con il Cavallino. FerrariSainz, “La gara di casa è speciale” Dopo un commento sull’eliminazione del Real Madrid dalla Champions League, Sainz ha parlato del GP di casa, del Gran Premio di Spagna. “Non c’è dubbio che sia speciale: è la gara di casa e la più importante dell’anno. Qui vuoi fare bene, anche se senza il pubblico è diverso. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021) Formula 1, Carlosparla del GP die del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due pretendenti al titolo. Il pilota della Ferrari Carlosha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky facendo il punto sulla sua nuova avventura da ferrarista e sul suo inizio di stagione con il Cavallino. Ferrari, “Ladi” Dopo un commento sull’eliminazione del Real Madrid dalla Champions League,ha parlato del GP di, del Gran Premio di Spagna. “Non c’è dubbio che sia: è ladie la più importante dell’anno. Qui vuoi fare bene, anche seil. ...

