Advertising

PagineRomaniste : #ASRoma: #Mayoral un punto fermo nella rivoluzione Mou #LaGazzettaDelloSport - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Roma: Mayoral un punto fermo nella rivoluzione Mou #AsRoma - LAROMA24 : Roma: Mayoral un punto fermo nella rivoluzione Mou #AsRoma - romanewseu : Nella Roma di #Mourinho spazio anche a #Mayoral: si va verso la riconferma ?? - sportli26181512 : Roma: Mayoral un punto fermo nella rivoluzione Mou: Roma: Mayoral un punto fermo nella rivoluzione Mou Lo spagnolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mayoral

Pagine Romaniste

Nella rivoluzione che c'è e ci sarà a Trigoria nelle prossime settimane almeno lui non dovrebbe essere toccato. Borjaha un contratto con la(di prestito) fino al termine della prossima stagione e così, salvo sorprese, sarà. Pinto deciderà se riscattarlo subito (15 milioni il costo dell'operazione) o se ...PROBABILI FORMAZIONICROTONE/ Diretta tv, Dzeko o Borja? DIRETTA UDINESE BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Udinese Bologna sarà disponibile sui canali ...ROMA MOURINHO MAYORAL – Josè Mourinho siederà sulla panchina della Roma la prossima stagione. L’arrivo del portoghese ha mischiato le carte in tavola, smuovendo anche arrivi e partenze a Trigoria. Sta ...TOP REMUNTADA ACCAREZZATA - La Roma inizia a spron battuto e collezione un paio di grandi occasioni per segnare. Il bello e il brutto allo stesso tempo, perché se da una parti ha ...