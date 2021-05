Roma | finalmente presa la decisione ufficiale | la stagione balneare a Ostia partirà il 15 maggio Ecco tutti i dettagli dell’ordinanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 maggio 2021) La2021 per le spiaggene inizierà il 15e terminerà il 30 settembre. È quanto prevede l’ordinanza firmata dalla sindaca di, Virginia Raggi, nella quale sono contenute norme e disposizioni per la fruizione del litoraleno, l’attività degli stabilimenti balneari, come l’orario di apertura e chiusura, gli obblighi dei concessionari, le prescrizioni in materia di assistenza e salvataggio. Tra le finalità del provvedimento vi è quella di consentire il libero accesso ai cittadini, garantendo la sicurezza sia sull’arenile sia fuori dalle spiagge. Possibili contingentamenti nelle spiagge A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 anche per il 2021 sono previste misure e accorgimenti per il contenimento del virus, quali il monitoraggio degli ingressi alla battigia, ...