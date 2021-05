Roma | evade dai domiciliari e si nasconde a casa di una coppia di amici | lui arrestato | loro denunciati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 maggio 2021) Scene da film in zona San Paolo, dove, in seguito ad un’indagine lampo, gli investigatori della Polizia di Stato hanno scoperto che M.G., 44enneno evaso dagli arrestinonostante indossasse il braccialetto elettronico – manomesso al momento della fuga – si era rifugiato adi unadi. Gli agenti dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, sono andati quindi a bussare alla porta dell’appartamento dei 2 e per tutta risposta il padrone di, affacciandosi alla finestra, ha inveito contro die ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Leggi anche:. Si azzuffano in strada, intervengono 13 pattuglie della polizia: due arresti e un agente contuso Barricati in: intervengono i vigili ...