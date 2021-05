Roma, c’è anche Belotti nella lista della spesa di Mourinho (Di sabato 8 maggio 2021) La stagione della Roma può essere già considerata in archivio, l’unico obiettivo è quello di mantenere la settima posizione dall’assalto del Sassuolo. Già si pensa al mercato ed il nome interessante è quello del Gallo Belotti. Il rendimento è stato deludente, in campionato ha fallito la qualificazione in Champions League mentre in Europa League è stata eliminata in semifinale dal Manchester United. Fonseca ha dimostrato di essere un buon tecnico, ma ha commesso errori nella fase calda della stagione. La decisione della dirigenza è stata quella di concludere il rapporto con il portoghese, al suo posto è stato scelto Josè Mourinho. La nuova Roma Lo Special One non ha bisogno di presentazioni, è ancora uno dei migliori allenatori in ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 maggio 2021) La stagionepuò essere già considerata in archivio, l’unico obiettivo è quello di mantenere la settima posizione dall’assalto del Sassuolo. Già si pensa al mercato ed il nome interessante è quello del Gallo. Il rendimento è stato deludente, in campionato ha fallito la qualificazione in Champions League mentre in Europa League è stata eliminata in semifinale dal Mster United. Fonseca ha dimostrato di essere un buon tecnico, ma ha commesso errorifase caldastagione. La decisionedirigenza è stata quella di concludere il rapporto con il portoghese, al suo posto è stato scelto Josè. La nuovaLo Special One non ha bisogno di presentazioni, è ancora uno dei migliori allenatori in ...

Advertising

_Carabinieri_ : Tra i caduti della scorta dell’On. Aldo Moro c’era anche l’Appuntato dei #Carabinieri Domenico Ricci, Medaglia d’or… - BaldinoVittoria : Ricostruzioni fantasiose su candidati Roma e Lazio diffuse da fonti PD. Non c’è nessuna ipotesi di scambio! La cand… - FBiasin : - L'allenatore che non sarà l'allenatore. - La testa a #Mourinho. - Una marea di infortunati/assenti. - Il 2-6 dell… - WillyFilippo : RT @ChiodiDonatella: DICE CHE LE #ELEZIONI LE FACCIAMO QUANDO È COMODO #LETTA Dalla #Francia non c'è venuto. E non ce l'hanno mandato. Il… - CalcioWeb : C'è anche #Belotti per la @OfficialASRoma: #Mourinho valuta il nome del Gallo -

Ultime Notizie dalla rete : Roma c’è Anche Silvio Bessone con autonomi e partite IVA in piazza a Roma per manifestare contro le chiusure del Governo TargatoCn.it