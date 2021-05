Roma | campo da rugby ‘abusivo’ su un’area archeologica | scatta la denuncia

(Di sabato 8 maggio 2021) Un sequestro inaspettato è stato quello messo a punto dagli agenti della Polizia Locale di. Parliamo didi circa 17 mila metri quadri é stata posta sotto sequestro da parte del IX Gruppo Eur della Polizia Locale, nel territorio del IX Municipio: su una porzione del terreno, sottoposto a vincolo paesaggistico e archeologico, era in corso la realizzazione abusiva di undadi 100 metri X 70 metri. Leggi anche:, scoperta una serra di marijuana accanto a un centro di recupero tossicodipendenti: arrestato 44enne Gli agenti, durante un sopralluogo nel sito, hanno accertato l’esecuzione delle opere irregolari, aventi le caratteristiche proprie atte a consentire lo svolgimento dell’attività sportiva. Il legale rappresentante della società, che detiene in locazione l’area, è stato ...

