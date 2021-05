Roma | barista trovato impiccato nel suo locale | “Era depresso per la crisi economica del Covid”

(Di sabato 8 maggio 2021) Ieri, venerdì 7 maggio, undi 53 anni è stato rimorto all’interno della sua attività nel quartiere Tiburtino, a. A fare la macabra scoperta sono stati due amici di famiglia. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe tolto la vita impiccandosi nel sottoscala del bar, che si trova sulla via Tiburtina nei pressi della stazione. Secondo il racconto degli amici che ieri mattina lo hannosenza vita, il 53enne “era preoccupato da tempo, caduto in depressione per le difficoltà economiche che aveva anche a causa della chiusura del suoper le norme anti-”. Una spiegazione sulla quale ora indaga la polizia intervenuta nell’esercizio commerciale su richiesta della coppia e della moglie del titolare. Quando gli amici hanno avvertito il 113, ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La tragedia del barista sulla Tiburtina, il folle dibattito sul #coprifuoco, il colpaccio di #Johnson alle ammini… - ForzaGiorgia2 : RT @NicolaPorro: ?? La tragedia del barista sulla Tiburtina, il folle dibattito sul #coprifuoco, il colpaccio di #Johnson alle amministrativ… - romifivestars : RT @ClinicamenteB: Barista si suicida a Roma , non riusciva ad aprire il suo bar. ?? - MaxZo_ : RT @NicolaPorro: ?? La tragedia del barista sulla Tiburtina, il folle dibattito sul #coprifuoco, il colpaccio di #Johnson alle amministrativ… - aesposito25 : RT @NicolaPorro: ?? La tragedia del barista sulla Tiburtina, il folle dibattito sul #coprifuoco, il colpaccio di #Johnson alle amministrativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma barista

Il Primato Nazionale

... in qualche modo , ilabbia manifestato in qualche altro modo la sua preoccupazione per un ... che l'ultimo di una lunghissima serie: l'Osservatorio suicidi della Link Campus University di...L'esercizio commerciale era chiuso dall'interno. Amici e clienti hanno chiamato il ...https://youtu.be/VYkYf9A8qhw 00:00 Buongiorno ai commensali. 01:00 Ci siamo tutti commossi per Luana, la giovane operaia e mamma morta sul lavoro. Ma ...Un barista si è suicidato nel suo locale in via Tiburtina a Roma: il peso della crisi economica causata dal Covid-19 era troppo grande.