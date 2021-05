Rio de Janeiro | giorno di sangue La polizia fa strage nella favela

Advertising

g1 : Cassiano, autor de 'Primavera', morre de Covid no Rio - amnestyitalia : ??#Brasile La polizia di Rio de Janeiro ha compiuto un massacro nella favela di Jacarezinho uccidendo 24 persone, uc… - repubblica : Rio de Janeiro, Darth Vader incoraggia i brasiliani a fare il vaccino - GuidoDrovandi : RT @amnestyitalia: ??#Brasile La polizia di Rio de Janeiro ha compiuto un massacro nella favela di Jacarezinho uccidendo 24 persone, ucciden… - brongosalvatore : RT @amnestyitalia: ??#Brasile La polizia di Rio de Janeiro ha compiuto un massacro nella favela di Jacarezinho uccidendo 24 persone, ucciden… -

Ultime Notizie dalla rete : Rio Janeiro

Un bilancio spropositato anche per la periferia più degradata dide, una terra di nessuno che brulica di emarginazione, povertà, malaffare, violenza, pericoli. Un territorio dove la vita ...E' salito a 28 morti il bilancio dell'operazione contro il narcotraffico nella favela di Jacarezinho, ade. Lo riportano i media locali, citando fonti della polizia. C'è anche un agente fra le vittime di quello che viene considerato come il blitz più sanguinoso nella storia della città e che ...Sale a 28 morti il bilancio dell' operazione di polizia nella favela di Jacarezinho a Rio de Janeiro, che si è trasformata in un bagno di sangue. La polizia brasiliana ha dovuto far fronte alle protes ...I capi delle stazioni di polizia responsabili dell'operazione hanno sostenuto che era autorizzata e supervisionata dalla Procura per smantellare una banda di trafficanti ...