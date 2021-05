“Ridotto di tre ore il margine di incertezza”. Razzo incontrollato, cosa cambia per l'Italia (Di sabato 8 maggio 2021) La finestra di incertezza relativa al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale cinese “Lunga marcia 5B” si è ridotta. Lo riferisce la Protezione Civile, ma cosa significa questo per l'Italia? Il rientro è previsto per questa notte e le tre traiettorie che potrebbero interessare alcuni settori di nove Regioni centro-meridionali Italiane si collocano tra l'1 e le 7.30. Il Dipartimento della Protezione Civile ha però fatto sapere che “resta remota” la probabilità che uno o più frammenti possano cadere sul nostro territorio. Ovviamente il monitoraggio delle possibili traiettorie prosegue senza sosta, ma allo stesso tempo non è necessario alcun allarmismo: “Ipotizzando mille oggetti spaziali con le stesse caratteristiche in rientro incontrollato nello stesso momento - ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) La finestra direlativa al rientroin atmosfera del lanciatore spaziale cinese “Lunga marcia 5B” si è ridotta. Lo riferisce la Protezione Civile, masignifica questo per l'? Il rientro è previsto per questa notte e le tre traiettorie che potrebbero interessare alcuni settori di nove Regioni centro-meridionaline si collocano tra l'1 e le 7.30. Il Dipartimento della Protezione Civile ha però fatto sapere che “resta remota” la probabilità che uno o più frammenti possano cadere sul nostro territorio. Ovviamente il monitoraggio delle possibili traiettorie prosegue senza sosta, ma allo stesso tempo non è necessario alcun allarmismo: “Ipotizzando mille oggetti spaziali con le stesse caratteristiche in rientronello stesso momento - ha ...

