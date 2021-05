Revoca patente | come ottenere riabilitazione?

Advertising

radio3mondo : I verdi in Germania chiedono la revoca della liberalizzazione dei brevetti dei vaccini - Amookeena : @giacomo1994_ Salve sig. giacomo1994_, sono un agente della Polizia dello J Twitter. Sono qui per notificarle la re… -

Ultime Notizie dalla rete : Revoca patente

La Legge per Tutti

Tuttavia, prosegue l'articolo, se cessano i motivi che hanno determinato il provvedimento didelladi guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti ...3 anni ed 8 mesi di condanna per omicidio stradale edella. È la sentenza che il Gup di Teramo, dott. Lorenzo Putenzano, ha inflitto ad Alessandro Di Giacinto, 33enne che, nella serata del 3 novembre del 2019, in stato di ebbrezza, causò, ...3 anni ed 8 mesi di condanna per omicidio stradale e revoca della patente a vita. È la sentenza che il Gup di Teramo, dott. Lorenzo Putenzano, ha inflitto al 33enne Alessandro Di Giacinto: la sera del ...TERAMO – Tre anni ed 8 mesi di condanna per omicidio stradale e revoca della patente. È la sentenza che il Gup di Teramo, dott. Lorenzo Putenzano, ha inflitto ad un 33enne che, nella serata del 3 nove ...