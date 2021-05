Renzi | il documento riservato | Perché querela Report | slavina politica sulla Rai

(Di sabato 8 maggio 2021) Matteoha deciso di far partire il contrattacco contro, la trasmissione di Rai3 condotta da Sigrido Ranucci che ha alimentato la teoria del complotto contro Giuseppe Conte, mandando in onda le immagini di un incontro del leader di Italia Viva con uno 007 italiano prima della caduta dell'ex presidente del Consiglio. Nel servizio dal titolo “Babbi e spie” viene infatti mostrato un incontro avvenuto il 23 dicembre 2020 trae Marco Mancini nella piazzola autostradale dell'autogrill di Fiano Romano. “Tale notizia - si legge nella denuncia presentata dal senatore di Rignano - si afferma essere giunta alla casella di posta elettronica diin data 12 aprile, circa quattro mesi dopo, ed essere stata inviata da una professoressa che si sarebbe trovata ‘casualmente' sul posto e che avrebbe girato un ...

