Regno Unito | “30 cittadini Ue e italiani detenuti fino a 7 giorni nei centri per l’immigrazione dopo aver tentato di entrare nel Paese”

Nelsi sta applicando con rigore la nuova normativa in ambito migratorio post - Brexit , con decine di cittadini europei, italiani compresi, fermati e detenuti in centri di immigrazione, anche ...Trattenuti fino a sette giorni nei centri per l'immigrazione prima di essere rimpatriati nei loro Paesi d'origine: è quanto è avvenuto dall'inizio dell'anno nelad almeno una trentina di cittadini europei, tra cui tedeschi, greci, italiani, romeni e spagnoli, che, dopo la Brexit, avevano tentato di entrare nel Paese per lavoro senza avere il visto ...08 MAG - Sembra esser durata veramente poco l’apertura dell’Europa alla proposta del presidente degli Stati Uniti Biden di liberalizzare i brevetti dei vaccini anti Covid. Dopo la tiepida accoglienza ...Avevano tentato di entrare nel Paese per lavoro senza avere il visto necessario o lo status di residenza previsto dallo 'EU Settlement Scheme' ...