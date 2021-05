Reggio Calabria | riapre al pubblico il Museo diocesano INFO e DETTAGLI

(Di sabato 8 maggio 2021) Ildiè pronto a riaprire le proprie porte al, in totale sicurezza, a partire dall’11 maggio Martedì 11 maggio ildiriaprirà al, garantendo in assoluta sicurezza la visita alle proprie collezioni d’arte sacra e alla Mostra “Icone del Rinascimento”, inaugurata il 26 aprile scorso e finalmente visitabile in presenza. La riapertura avverrà secondo un nuovo orario estivo: martedì, mercoledì, giovedì e sabato h 9-13, venerdì h 9-17 e, fino all’11 agosto, un’apertura straordinaria ad ingresso gratuito ogni mercoledì h 17-20. In cantiere un ricco programma di eventi aperti alnell’ambito del Progetto “L’arte ...

