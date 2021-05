Reggio Calabria, il Museo Archeologico riapre al pubblico mercoledì 12 maggio [INFO e DETTAGLI] (Di sabato 8 maggio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Reggio Calabria, il MArRC riapre al pubblico mercoledì 12 maggio. Pronta la sperimentazione per la bigliettazione esclusivamente online C’è grande attesa per la riapertura del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Dopo la chiusura nel mese di marzo, con il passaggio della regione in fascia gialla, mercoledì 12 maggio i quattro livelli dell’esposizione permanente del MArRC torneranno ad essere pienamente fruibili dai visitatori, che potranno tornare ad ammirare le meraviglie della Calabria antica, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticovid. Al momento l’apertura settimanale è prevista dal lunedì al venerdì, ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato, il MArRCal12. Pronta la sperimentazione per la bigliettazione esclusivamente online C’è grande attesa per la riapertura delNazionale di. Dopo la chiusura nel mese di marzo, con il passaggio della regione in fascia gialla,12i quattro livelli dell’esposizione permanente del MArRC torneranno ad essere pienamente fruibili dai visitatori, che potranno tornare ad ammirare le meraviglie dellaantica, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticovid. Al momento l’apertura settimanale è prevista dal lunedì al venerdì, ...

